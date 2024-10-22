Gümrükte 510 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu: Tüm zamanların en yüksek miktarı ele geçirildi

22 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:18

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 395 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Kapıkule'da yakıt deposuna gizlenen 120 kilo kokain, kara sınırında ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara geçerken, 3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 510 milyon TL olduğu belirtildi.

Narkotik ekipleri zehir tacirlerine ağır darbe indirdi. Edirne ve Ağrı'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Tarihi operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değeri ise dudak uçuklattı. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirdiği 3 operasyona ilişkin açıklama yaptı.

TIR DORSESİNE GİZLENEN ESRAR NARKOTİK BURUNLARA TAKILDI

İlk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı. Araç, yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla detaylı arama yapıldı. Aramada tır dorsesinin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 160 şeffaf poşet halinde yaklaşık 180 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN YÜKSEK UYUŞTURUCU MİKTARI

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak yaklaşık 120 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İRAN'DAN GELEN ŞÜPHELİ TIR İNCELENDİ

Üçüncü operasyon ise Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlendi. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yapıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır incelemeye alındı.

PİYASA DEĞERİ 530 MİLYON TL

Narkotik ekiplerin yakın takibe aldığı araçta yapılan detaylı aramada nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış halde yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 530 milyon TL olduğu belirtildi.