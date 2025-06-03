Gümrükte rekor operasyon! 1 ton 870 kilo ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda, tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucunun kömür yüklü bir taşıma aracında, maddeye emdirilmiş halde tespit edildiği bildirildi.

Yapılan analizler sonucunda, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili adli soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

2025’TE UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA TARİHİ ZİRVE

Ticaret Bakanlığı’nın kaçakçılıkla mücadeledeki kararlı tutumu 2025 yılı verilerine de yansıdı. Haziran ayına kadar yapılan operasyonlarda toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan bu maddelerin toplam piyasa değerinin 19 milyar 911 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Bu rakamlar, bir önceki yıla göre yüzde 234’lük artış anlamına geliyor ve Türkiye gümrük tarihinin en yüksek seviyesine işaret ediyor.

BAKANLIk: “YASA DIŞI TİCARETE GEÇİT YOK”

Ticaret Bakanlığı, hem personel altyapısını hem de teknolojik donanımını güçlendirerek yasa dışı ticarete karşı mücadeleyi sürdürüyor. Yapılan açıklamada, “Türkiye Yüzyılı’nı Ticaretin Yüzyılı yapma vizyonumuzla, kaçakçılıkla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, ulusal güvenlik açısından büyük risk oluşturan uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonların süreceğini vurguladı.