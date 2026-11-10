Gümüşhane merkezli 5 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık para hareketi tespit edildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi tespit edilirken mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

JANDARMA ÇEŞİTLİ ADRESLERE GİRDİ

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane merkezli Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DUDAK UÇUKLATAN PARA HAREKETİ

Operasyon kapsamında S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Dijital materyaller ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. tutuklanırken, S.Ö., M.Y. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.