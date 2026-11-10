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 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:25

Gümüşhane merkezli 5 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık para hareketi tespit edildi

Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka hesaplarında 6 milyar liralık para hareketi saptanan şüpheliler köşeye sıkıştırıldı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Editor
 Murat Makas
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Gümüşhane merkezli 5 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık para hareketi tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:25

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçuna yönelik Gümüşhane merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi tespit edilirken mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gümüşhane merkezli 5 ilde dev operasyon: 6 milyar liralık para hareketi tespit edildi

JANDARMA ÇEŞİTLİ ADRESLERE GİRDİ

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane merkezli , , Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DUDAK UÇUKLATAN PARA HAREKETİ

Operasyon kapsamında S.Ö., A.S., O.T., M.Y. ve G.A. isimli 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Dijital materyaller ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.S. ve O.T. tutuklanırken, S.Ö., M.Y. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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