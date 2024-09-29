Gümüşhane'de feci kaza! Kamyonet uçuruma uçtu: 2 ölü

29 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:52

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir kamyonet yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada

Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada

Gümüşhane​'nin Kürtün ilçesinin Yaylalı köyü yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet​, yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk yaptığı incelemelerde; kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ve Muhammer Öztürk'ün (38) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.