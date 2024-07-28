Gümüşhane'de mantar zehirlenmesi: 9 kişi hastanelik oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Temmuz 2024 06:26 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 06:27
Gümüşhane’de mantardan zehirlenen 9 kişi Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 9 kişiden bilinci kapalı olan 2 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
Gümüşhane merkeze bağlı Örenler köyünde Şükran S., Derya T., Talip T., Meryem B., Fatma B., Makbule B., Said B., Muhittin G. ve Zekiye B., doğadan topladıkları mantarları evde pişirerek yedi.
Mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Muhittin G. ve Zekiye B'nin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı