Gün doğumuna yansıyan ‘ay-yıldız’ silüeti! Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı tesadüf

29 Ekim 2024 10:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:51

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 28 Ekim tarihinde sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sahilde gün doğumu çekmek isteyen vatandaş, bulutlara yansıyan ay yıldız silüetini kayda aldı.

Ordu​'nun Fatsa​ ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Argın, 28 Ekim günü gördüğü manzara ile mest oldu. Gün doğumunda çekim yapan Argın, bulutların bulutların arasında ay-yıldız siluetini olduğunu fark etti. O eşsiz anları sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisine binlerce yorum geldi.

"FARK EDİNCE BENİM DE TUHAFIMA GİTTİ"

Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini gelen mesajların ardından fark ettiğini belirterek, "Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi’nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Dron ile video almak istedim ve sahile geldim. İlk önce sosyal hesabımdan cep telefonu ile kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu diye paylaştım. O esnada farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda ay-yıldız silueti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti” diye konuştu.