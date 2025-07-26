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 | Selahattin Demirel

Gündemin analizi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş'tan önemli yorumlar

Türkiye gündemindeki konular yine Taksim Meydanı'nda değerlendiriliyor. Teröristbaşı Öcalan'la birlikte İmralı'da cezasını çeken terörist Veysi Aktaş'ın tahliyesi ne anlama geliyor? Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi nasıl bir yol izleyecek? Gündemin öne çıkan maddelerinin ayrıntıları TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında...

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Gündemin analizi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş'tan önemli yorumlar
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 20:37

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı yine Türkiye gündemini yakın merceğine alıyor. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları: AK Parti eski Milletvekili Ali Turan, Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Ali Dükel ile Avukat Ertuğrul Akar.

İşte programda ele alınacak konular:

120 milyon Euroluk dev imza! Yoğurt üreticisi Chobani, ’nin yeni stadyum ve Avrupa göğüs sponsoru oldu.

Yapılan anlaşması tartışılmaya devam ediliyor. ' destekçisi sponsor' iddiaları ve firmanın sahibi Hamdi Ulukaya'nın geçmişteki açıklamaları tartışmanın neresinde?

Yıllardır teröristbaşı ile birlikte 'da hapiste bulunan Veysi Aktaş tahliye edildi. Tahliyeler sürecin bir parçası mı, Aktaş Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'ı mı temsil edecek?

İBB soruşturması derinleşerek devam ederken ’nun ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ açıldı. Ofisin açılması ne anlama geliyor, siyaseten hangi faaliyetleri gösterebilir?

CHP'li belediyelere dönük soruşturmalar sürerken, Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a hastane ziyareti. Arınç neden inisiyatif aldı, açıklamalarının satır aralarında hangi mesajlar var?

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#terör
#sponsorluk
#spor
#öcalan
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