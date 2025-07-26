Gündemin analizi Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş'tan önemli yorumlar

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı yine Türkiye gündemini yakın merceğine alıyor. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları: AK Parti eski Milletvekili Ali Turan, Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Ali Dükel ile Avukat Ertuğrul Akar.

İşte programda ele alınacak konular:

120 milyon Euroluk dev imza! Yoğurt üreticisi Chobani, Fenerbahçe’nin yeni stadyum ve Avrupa göğüs sponsoru oldu.

Yapılan sponsorluk anlaşması tartışılmaya devam ediliyor. 'Terör destekçisi sponsor' iddiaları ve firmanın sahibi Hamdi Ulukaya'nın geçmişteki açıklamaları tartışmanın neresinde?

Yıllardır teröristbaşı Öcalan ile birlikte İmralı'da hapiste bulunan Veysi Aktaş tahliye edildi. Tahliyeler sürecin bir parçası mı, Aktaş Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'ı mı temsil edecek?

İBB soruşturması derinleşerek devam ederken Ekrem İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ açıldı. Ofisin açılması ne anlama geliyor, siyaseten hangi faaliyetleri gösterebilir?

CHP'li belediyelere dönük soruşturmalar sürerken, Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a hastane ziyareti. Arınç neden inisiyatif aldı, açıklamalarının satır aralarında hangi mesajlar var?

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