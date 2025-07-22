Gündemin nabzı Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş, Ersan Şen ve Mücahit Birinci'den önemli yorumlar

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında yine Türkiye'de öne çıkan konular değerlendiriliyor. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Prof. Dr. Ersan Şen, Gazeteci Barış Yarkadaş ve Avukat Mücahit Birinci.

Programda değerlendirilecek gündem maddeleri şöyle:

- Devlet Bahçeli’nin ‘Kürt Ve Alevi’ Önerisine DEM Parti’den Çarpıcı Cevap… MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Siyasi Partilere ‘Süreç’ Ziyaretlerinde Neler Konuşuldu? DEM Parti’nin Yeni İsmi Ve Logosu Ne Olacak?

- ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Barrack’tan İtiraf Gibi Açıklamalar… Hakan Fidan’dan Suriyeli Gruplara ‘Müdahale Ederiz’ Uyarısı... YPG/PKK İçin Son ‘30 Gün’ Mü?

- CHP’li Belediyelere Yolsuzluk Soruşturmalarında Yeni Tahliyeler, Tutuklamalar Ve İtirafçılar… İBB, İzmir Ve Antalya Soruşturmalarında Hangi Kritik Gelişmeler Yaşandı?

- Türkiye’nin Arkasından Ağladığı Vahşice Katledilen Ahmet Minguzzi’nin Annesi Oturma Eylemine Başladı… Minguzzi Ailesini Ölümle Tehdit Eden Şüphelilerin Akıbetleri Ne Olacak?

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