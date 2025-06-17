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 | Selahattin Demirel

Gündoğmuş Çetesi'ne operasyon: 22 gözaltı

Organize suç örgütü elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'a bağlı çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Gündoğmuş Çetesi'ne operasyon: 22 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 23:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'un olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturması sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yakalama kararı bulunan 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul genelinde yapılan operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve farklı ebatlarda 35 adet fişek, 100 gram uyuşturucu madde ve 65 adet uyuşturucu hap, 79 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

İŞTE SUÇLARI

Yurt dışında bulunan ve liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı çetenin İstanbul genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'iş yeri kurşunlama', 'el bombalı saldırı' ve 6136 SKM suçları olmak üzere toplamda 11 eyleme karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerden 22 kişinin cezaevinde olduğu, 4 kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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