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 | Selahattin Demirel

Gündoğmuş Çetesi'ne operasyonda 20 tutuklama

Elebaşlığını Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 20'si tutuklandı.

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Gündoğmuş Çetesi'ne operasyonda 20 tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 00:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'un olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yakalama kararı bulunan 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. İstanbul genelinde yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve farklı ebatlarda 35 adet fişek, 100 gram uyuşturucu madde ve 65 adet uyuşturucu hap, 79 bin 200 TL nakit para ele geçirilmişti.

11 EYLEM TESPİT EDİLDİ

Yurt dışında bulunan ve liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı çetenin İstanbul genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'iş yeri kurşunlama', 'el bombalı saldırı' ve 6136 SKM suçları olmak üzere toplamda 11 eyleme karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#istanbul
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