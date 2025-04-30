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 | Özge Sönmez

Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları ve gündüz programları ile ilgili açıklama yaptı. Sokak röportajları hakkında bir çalışma başlatıldığını söyleyen Şahin, ilkelere uymayan belirli programların yayından kaldırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:40

‘Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nde konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde gündemde olan sokak röportajlar ve gündüz kuşağı programlarıyla ilgili konuşan Şahin, "ailemizden çocuklarımızdan ve toplumumuzun her kesimini ilgilendiren bu konuda izleyebileceğimiz onlarla birlikteyken takibinde bile utanabileceğimiz görüntülerin halkın önüne konulmasına karşıyız. RTÜK olarak da tam olarak bunun peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı

"SOSYAL MEDYA İÇERİKLERİ BİLİMSEL BİR YAYINCI FAALİYETİ DEĞİLDİR"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Şahin, bu zirveyle sadece bugünü değil yarını da inşa edeceklerine emin olduğunu dile getirerek, "Bu zirvenin toplumsal değerlerin öğreticisi olarak da kritik bir yeri olmaktadır ancak yanlış kullanıldığında ayrışmayı, kutuplaşmayı ve bilgi kirliliğini tetikleyebilir. Bu noktada yayıncıların, içerik üreticilerinin ve bizlerin sorumluluğu büyüktür. Sosyal medya içerikleri bilimsel bir yayıncı faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumsal bir niteliktir, şiddet faaliyetidir. İki günlük bu zirvemiz de faaliyetlerine ve boyutlarına yöneldiğimiz bir platform olarak bize çok değerli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı

"SOKAK RÖPORTAJLARI HAKKINDA BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Zirvede yapılan çalışmalarla aile bağlarını zayıflatan temaların arttığının tespit edildiğini ifade eden Şahin, uzmanlarca bu duruma azami önem gösterilmesinin şart olduğunu kaydetti. Şahin, "Dijital platformlara ilişkin olarak toplum temelli alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Haber dilinin teşvik edilmesi gerektiği görülmüştür. Sokak röportajlarında bireysel görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiği üzerinde durulmuştur. RTÜK olarak sokak röportajları hakkında bir çalışma başlattık. Bu röportajların haber kanallarında ve televizyonlarda yayınlanmaması konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun hem idari hem hukuksal boyutlarını ele aldığımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı

GÜNDÜZ PROGRAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

RTÜK'ün önceliğinin medyadaki kaliteyi arttırmak olduğunu belirten Şahin, ifade özgürlüğüyle toplumsal sorumluluk arasındaki sağlıklı dengeyi korumanın bilinçli ve güçlü bir topluma katkı sunmak anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu durumda medya kuruluşlarımıza yol göstericilikte çok fazla çalışmayı yönetmekteyiz. Aile Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da bu konuları yakından takip ediyorlar. Gündüz kuşağı programlarına da ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Programda gündüz kuşağı ile alakalı çok fazla tartışma yaşanmıştı. RTÜK'e gelen en büyük şikayetlerin de bu programlarla alakalı olduğunu söylemek isterim. Bu programlar çok fazla şikayet almakta ama aynı zamanda da çok fazla izlenmekte. Bu tür programlarda mahremiyet ihlalleri yaşanmakta ve şiddet temaları sık sık gündeme gelmektedir. Canlı yayından kaldırılması kurgu karakterlerin yasaklanması ve pozitif içerik şartı getirilmesi önemlidir, bunu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu? RTÜK'ten sert uyarı

"KALDIRILAN BELİRLİ PROGRAMLAR OLMASI KAÇINILMAZDIR"

Medya patronlarına kendi çocuklarına ya da ailelerine izletemeyecekleri yayınları yayınlamaları çağrısında bulunan Şahin, "İlke ve kararlarımıza uygun davranın. Aksi taktirde daha önce de olduğu gibi yayından kaldırılan belirli programlar olması kaçınılmazdır. Halktan gelen şikayetlere tepkisiz ve takipsiz kalamayız. Ailemiz, çocuklarımız ve kadınlarımız toplumumuzun mihenk taşlarıdır. Onlara zarar veren, ailemizden çocuklarımızdan ve toplumumuzun her kesimini ilgilendiren bu konuda izleyebileceğimiz onlarla birlikteyken takibinde bile utanabileceğimiz görüntülerin halkın önüne konulmasına karşıyız. RTÜK olarak da tam olarak bunun peşindeyiz" ifadelerine yer verdi.

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