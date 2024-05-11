Güneş patlaması sonrası ABD uyardı: İlk kez bu şiddette jeomanyetik fırtına geliyor, kesintiler yaşanacak

11 May 2024 01:58 - Güncelleme : 11 May 2024 02:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama Resmi Gazete'de

Aylardır beklenen ve 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen güneş patlaması meydana geldi. NASA ilk fotoğrafı paylaşırken ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) 2005'ten bu yana görülmemiş bir Jeomanyatik Fırtına yaşanacağı konusunda uyardı.

NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin açıklamalarında, "Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir." ifadesine yer verildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETKİLERİ BAŞLIYOR

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen jeomanyetik fırtınasının kesin zamanlamasının halen netleşmediğinin belirtildiği açıklamada, fırtınanın bugünden itibaren başlayabileceği ve "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurguladı.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.



NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

FIRTINA YAKLAŞIYOR, KESİNTİLER YAŞANACAK

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.