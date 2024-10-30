Güneş tarlası vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yapmışlardı! O çete çökertildi

30 Ekim 2024 07:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 08:17

Milyonlarca liralık vurgun yapan 'güneş tarlası' dolandırıcıları yakayı ele verdi. Sosyal medyada ilan veren enerji şirketi görünümündeki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira getirisi vaadinde bulunmuştu. Binlerce kişiyi dolandıran o çete çökertildi ve 47 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Dolandırıcıların vatandaşlara "güneş" ve "enerji tarlası" adı altında güneş enerjisi panellerinin sözde kurulu olduğu büyük arazilerin 25 metrekarelik kısmını satarak aylık kira getirisi vaadinde bulundukları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLANLARLA SATIŞ YAPTILAR

2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti.

OFİSİ KAPATIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Daha sonra bu kişiler büyük vurgunu ortaya çıkmasının ardından İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı. Nisan ayından bu yana mağdurlar savcılıklara akın ederken, operasyon geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

GÜNEŞ PANELİNE RASTLANMADI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kainat Holding yöneticilerinin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 işyerine baskın düzenlenirken, 10 zanlının da arandığı ifade edildi. Mağdurlar savcılığa verdikleri ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dâhil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini; bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikâyetçi oldu. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

VURGUNUN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlenirken, mağdurların avukatı Semra Acar, "Zanlıların verecekleri ifadelerin ardından örgüt şeması ortaya konacaktır" dedi.