Güneş veda ediyor, kar, yağmur ve soğuk dönüyor! Meteoroloji gün verdi | 20 Ocak hava durumu

20 Ocak 2025 07:09 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:09

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından yurdun büyük bölümünde yüzünü gösteren güneş bir kez daha bulutların ardına saklanacak. Meteoroloji, kar, yağmur ve soğuğun geri döneceği günü paylaştı. Bugün için ise iki il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte 20 Ocak hava durumu…

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini yeniledi. Tahminlere göre Türkiye, geçtiğimiz hafta İzlanda üzerinden hava dalgasının ardından, yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine girmek üzere.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 OCAK 2025)

Son tahminlere göre bugün yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yağış bekleniyor. Bu yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

YAĞIŞLI HAVA KAPIYA DAYANDI

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre, güneş yurt genelinde son birkaç gündür olduğu gibi bugün ve yarın da yüzünü gösterecek. Ancak çarşamba gününden itibaren yurdun kuzeybatısından sınırlarımıza yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Yağışlı hava Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta etkili olacak.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ise yağmurlu havaya soğuk da eşlik edecek. Sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Diğer yandan Meteoroloji’den Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı geldi. Kuvvetli yağış beklenen her iki ilde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ve vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çanakkale: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

Edirne: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İstanbul: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

Kırklareli: 9°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 10°C - Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 16°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İzmir: 15°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Manisa: 14°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Adana: 20°C - Az bulutlu ve açık

Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hatay: 19°C - Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 19°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 8°C - Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 9°C - Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 10°C - Parçalı ve az bulutlu

Konya: 9°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Zonguldak: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Trabzon: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu

Kars: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 7°C - Parçalı bulutlu

Van: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 11°C - Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu

Şanlıurfa: 13°C - Parçalı ve az bulutlu