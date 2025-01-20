Güneş veda ediyor, kar, yağmur ve soğuk dönüyor! Meteoroloji gün verdi | 20 Ocak hava durumu
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından yurdun büyük bölümünde yüzünü gösteren güneş bir kez daha bulutların ardına saklanacak. Meteoroloji, kar, yağmur ve soğuğun geri döneceği günü paylaştı. Bugün için ise iki il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte 20 Ocak hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini yeniledi. Tahminlere göre Türkiye, geçtiğimiz hafta İzlanda üzerinden hava dalgasının ardından, yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine girmek üzere.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 OCAK 2025)
Son tahminlere göre bugün yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yağış bekleniyor. Bu yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
YAĞIŞLI HAVA KAPIYA DAYANDI
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre, güneş yurt genelinde son birkaç gündür olduğu gibi bugün ve yarın da yüzünü gösterecek. Ancak çarşamba gününden itibaren yurdun kuzeybatısından sınırlarımıza yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Yağışlı hava Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta etkili olacak.
Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ise yağmurlu havaya soğuk da eşlik edecek. Sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.
2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Diğer yandan Meteoroloji’den Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı geldi. Kuvvetli yağış beklenen her iki ilde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ve vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çanakkale: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Edirne: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İstanbul: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 9°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 10°C - Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 16°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İzmir: 15°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Manisa: 14°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Adana: 20°C - Az bulutlu ve açık
Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Hatay: 19°C - Parçalı ve az bulutlu
Mersin: 19°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 8°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 9°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 10°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya: 9°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Zonguldak: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Trabzon: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 7°C - Parçalı bulutlu
Van: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 11°C - Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa: 13°C - Parçalı ve az bulutlu