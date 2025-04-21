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 | Suat Vilgen

Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

Bugün yurdun kuzeydoğusu hariç tüm bölgelerde az bulutlu bir hava hakim. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası kısa süre içinde sınırlarımızdan giriş yapacak. Meteoroloji tüm yurdu etkisi altına alacak yağmurlu hava için tarih verdi. İşte kısa ve orta vadeli hava durumu tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 06:40
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre batı bölgelerde son iki gündür etkili olan güneşli hava bugün yurt genelinde baharı hissettirecek. Ancak güneşe çok fazla alışmamak gerekiyor nitekim yeni bir yağışlı hava dalgası kapıya dayandı bile.

SAĞANAK YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Orta ve uzun vadeli hava tahmin raporuna göre Türkiye salı gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı birk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Beklenen kuvvetli sağanak yağış önce Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de ardından Trakya hariç tüm bölgelerde etkili olacak. Sürekli hareket halinde olacak yağışlı hava kütlesinin gelecek hafta sonu da dahil olmak üzere günlerce süreceği tahmin ediliyor.

Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 NİSAN)

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas, Ordu, Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu artışın sürmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

İKİ BÖLGEYE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgâr genel olarak kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlü rüzgârlar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgârın güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olası tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 9°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAKARYA 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 6°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
  • BURDUR 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 7°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİVAS 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARABÜK 6°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 8°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • RİZE 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 10°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 3°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 9°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADIYAMAN 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 10°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor
ETİKETLER
#hava tahmini
#sağanak yağış
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#5 Günlük Hava Tahmini
#Gündem
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