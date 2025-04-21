Güneşe alışmayın! Meteoroloji gün verdi, günlerce sürecek sağanak yağış geliyor

Bugün yurdun kuzeydoğusu hariç tüm bölgelerde az bulutlu bir hava hakim. Ancak yeni bir yağışlı hava dalgası kısa süre içinde sınırlarımızdan giriş yapacak. Meteoroloji tüm yurdu etkisi altına alacak yağmurlu hava için tarih verdi. İşte kısa ve orta vadeli hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre batı bölgelerde son iki gündür etkili olan güneşli hava bugün yurt genelinde baharı hissettirecek. Ancak güneşe çok fazla alışmamak gerekiyor nitekim yeni bir yağışlı hava dalgası kapıya dayandı bile.

SAĞANAK YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR

Orta ve uzun vadeli hava tahmin raporuna göre Türkiye salı gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı birk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Beklenen kuvvetli sağanak yağış önce Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'de ardından Trakya hariç tüm bölgelerde etkili olacak. Sürekli hareket halinde olacak yağışlı hava kütlesinin gelecek hafta sonu da dahil olmak üzere günlerce süreceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 NİSAN)

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusu ve Sivas, Ordu, Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bu artışın sürmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde özellikle kuzey ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

İKİ BÖLGEYE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgâr genel olarak kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney yönlü rüzgârlar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgârın güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olası tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 6°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 12°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 7°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 6°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 9°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 3°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU