Güneşli günler başladı ama yağış yola çıktı! İstanbul dahil onlarca ili etkileyecek

Yurt genelinde güneş yüzünü gösterirken birçok bölgede sıcaklık değerleri 8-10 derece yükseldi. Ancak Meteoroloji yeni yayımladığı raporla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için yağmurlu hava alarmı verdi. Peki yağmur ne zaman yağacak? Bugün yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20-26 Mayıs tarihli hava tahmin raporu yayımlandı. Ülke genelinde birkaç gündür etkili olan sıcak ve güneşli hava dalgası vatandaşları sevindirirken, yeni hafta itibarıyla batı bölgelerinde yağışlı hava yeniden gündeme geliyor.

METEOROLOJİ UYARDI: YENİ DALGA GELİYOR

26 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege’de birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hafta ortasına kadar artış gösterip mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak pazartesi günü batıdan gelen yeni yağışlı hava dalgası, güneşli günlere kısa süreliğine ara verilmesine neden olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava raporuna göre, Türkiye genelinde hava durumu kuzey ve iç bölgelerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Batı Karadeniz başta olmak üzere, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde; ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, Batı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında düşeceğini belirtti. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık değerlerinde önemli bir değişim öngörülmüyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in doğu kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 25°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 24°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 28°C Az bulutlu

İZMİR 28°C Az bulutlu

MUĞLA 27°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C Az bulutlu

HATAY 28°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 26°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 24°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 27°C Az bulutlu

NEVŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 30°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 20°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 34°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 30°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 29°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 33°C Parçalı ve az bulutlu