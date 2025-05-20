Güneşli günler başladı ama yağış yola çıktı! İstanbul dahil onlarca ili etkileyecek

Yurt genelinde güneş yüzünü gösterirken birçok bölgede sıcaklık değerleri 8-10 derece yükseldi. Ancak Meteoroloji yeni yayımladığı raporla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için yağmurlu hava alarmı verdi. Peki yağmur ne zaman yağacak? Bugün yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20-26 Mayıs tarihli hava tahmin raporu yayımlandı. Ülke genelinde birkaç gündür etkili olan sıcak ve güneşli hava dalgası vatandaşları sevindirirken, yeni hafta itibarıyla batı bölgelerinde yağışlı hava yeniden gündeme geliyor.
26 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege’de birçok ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise hafta ortasına kadar artış gösterip mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak pazartesi günü batıdan gelen yeni yağışlı hava dalgası, güneşli günlere kısa süreliğine ara verilmesine neden olacak.
Öte yandan bugün hava nasıl olacak sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava raporuna göre, Türkiye genelinde hava durumu kuzey ve iç bölgelerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Batı Karadeniz başta olmak üzere, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevrelerinde; ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, Batı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında düşeceğini belirtti. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’de ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklık değerlerinde önemli bir değişim öngörülmüyor.
Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in doğu kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden zaman zaman kuvvetli (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
BALIKESİR 25°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 26°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 24°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 28°C Az bulutlu
İZMİR 28°C Az bulutlu
MUĞLA 27°C Az bulutlu
ADANA 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C Az bulutlu
HATAY 28°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 26°C Az bulutlu
ANKARA 24°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 27°C Az bulutlu
NEVŞEHİR 25°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu
KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 30°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 20°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 34°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 30°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 29°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 33°C Parçalı ve az bulutlu