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Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 01:07 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 01:11

Güneş'te bir gün önce meydana gelen enerji patlaması Dünya'ya ulaştı. Kuzey ışıkları oluşturduğu muhteşem manzara İstanbul, Kastamonu, Samsun, Sakarya gibi pek çok şehrimizden seyredilebildi.

Güneş'te meydana gelen patlama sonrası etkileri görülmeye başlandı. Kuzey ışıkları​ geçtiğimiz mayıs ayının ardından yeniden Türkiye​'de görülmeye başlandı. İstanbul​, Kastamonu​, Samsun​ ve pek çok ilimizde muhteşem manzaralar oluşturdu.

Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü - 1. Resim

KASTAMONU'DA KUZEY IŞIKLARI

Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kuzey Işıkları gözlendi.
 Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü - 2. Resim

SAKARYA'DA KUZEY IŞIKLARI

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.
 Güneş'te patlama oldu: Kuzey ışıkları İstanbul dahil Türkiye'nin pek çok yerinde görüldü - 3. Resim

Bu yıl Mayıs ayında Güneş'te gerçekleşen güçü jeomanyetik fırtına sebebiyle Türkiye'nin pek çok ilinde kuzey ışıkları gözlemlenmişti. Uzmanlar, bu kez de benzer bir durumun yaşanabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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