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Güney Koreli fenomene ikinci taciz! Bu kez yer Samsun

İstanbul'da iki hafta önce 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan ve sosyal medyada 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen 26 yaşındaki Hyojeong Park, Samsun'da da sözlü tacize uğradı. O anlar kameraya yansıdı

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 14:37

İstanbul Kadıköy'de, 6 Haziran'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, 'Mhyochi' ismiyle tanınan Güney Koreli gezgin fenomen 26 yaşındaki Hyojeong Park, 71 yaşındaki Y.Z.A.'nın sözlü ve fiziksel tacizine uğramıştı.

Güney Koreli fenomene ikinci taciz! Bu kez yer Samsun

Olayın sosyal medya ve kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Pendik'te yakalanan Y.Z.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güney Koreli fenomene ikinci taciz! Bu kez yer Samsun

Bu olayın ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde gezip, videolar paylaşan Park, Samsun'da kendisini ısrarla arabasına almak isteyen bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

Güney Koreli fenomene ikinci taciz! Bu kez yer Samsun

"GEL GEZELİM, NEREYE KADAR GİDEYİM"

'Mhyochi'nin, 'Yürüyorum, teşekkürler, bay bay' demesine rağmen, "Yürüme olmaz, gel götüreyim seni. Götüreyim seni, gel len gezerük" demesi kameraya yansıdı. Genç kadın, o anları da cep telefonuyla kaydetti.

HİNDİSTAN'DA DA TACİZE UĞRAMIŞ

Tacize uğrayan Hyojeong Park'ın 2022 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yaptığı bir canlı yayın sırasında da tacize uğradığı ve Hindistan polisi tarafından yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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