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 | Selahattin Demirel

Güney Koreli fenomeni Kadıköy'de taciz eden ihtiyar sapık tutuklandı! Bakın kendisini nasıl savundu?

İstanbul Kadıköy’de Güney Koreli fenomeni sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada taciz eden 71 yaşındaki şahıs tutuklandı. Şahıs, kendisini "Kalabalıktan dolayı elim değmiş olabilir." sözleriyle savundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 19:58

Sosyal medyada ‘Mhyochi’ ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran Cuma günü Kadıköy'de canlı yayın yaptığı sırada 71 yaşındaki Y.Z.A.’nın sözlü ve fiziki tacize uğradı. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından 71 yaşındaki Y.Z.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"KALABALIKTAN DOLAYI ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Şüpheli Y.Z.A. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadan. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana iyi bayramlar deyince ben de ‘iyi bayramlar’ dedim ve şahsın elini öptüm.

Güney Koreli fenomeni Kadıköy'de taciz eden ihtiyar sapık tutuklandı! Bakın kendisini nasıl savundu?

Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada da şahsın poposunu ellemedim ancak kalabalıktan dolayı elim değmiş olabilir. Ayrıca ben şahısla yüz yüze karşılaştığım sırada kendisinin konuştuğu ifadeleri anlamadığımdan sözler kullanıp kullanmadığımı anlamaya çalıştım. Ancak ben müşteki şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Tarafıma isnad edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"KALABALIK OLDUĞU İÇİN..."

Şüpheli hakimlik sorgusunda ise kimseye tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Ne dediğini de anlamadım. Ben ona ‘bayramın mübarek olsun’ dedim. Ben kendisine hiçbir şekilde kasti dokunmadım. Kalabalık olduğu için temas olmuş olabilir" dedi. Şüpheli Y.Z.A., hakimlik ifadesinin ardından tutuklandı.

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