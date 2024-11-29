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Güngören’de bina çöktü: İşçiler göçük altında!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Kasım 2024 18:12 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:21

Güngören’de yıkımı gerçekleştirilen bina kısmen çöktü. Feci olayda 2 işçi göçük altında kaldı. Çöken bina havadan görüntülendi.

İstanbul​ Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sonrasında 2 işçi göçük altında kalırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

Güngören’de bina çöktü: İşçiler göçük altında! - 1. Resim

1 İŞÇİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çöken binadan çıkarılan Ümit Kurt isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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