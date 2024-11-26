Güngören'de yol çöktü! 2 kamyon çukura düştü, cadde araç trafiğine kapatıldı

26 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:25

Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi​ üzerinde yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 kamyon​ çukura düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

YOL ÇÖKTÜ KAMYONLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Korkutan olay İstanbul Güngören'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon oluşan çukura düştü.

3 SAATLİK ÇALIŞMA

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından çukura düşen kamyonları kurtardı. Çöken yol trafiğe kapatılırken kamyonların kurtarılmasının ardından da trafiğe açılmadı. Yolun baştan kazılıp yeniden doldurulacağı o zamana kadar da trafiğe kapalı kalacağı öğrenildi.