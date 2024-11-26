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Güngören'de yol çöktü! 2 kamyon çukura düştü, cadde araç trafiğine kapatıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:25

Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi​ üzerinde yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 kamyon​ çukura düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Güngören'de yol çöktü! 2 kamyon çukura düştü, cadde araç trafiğine kapatıldı - 1. Resim

YOL ÇÖKTÜ KAMYONLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Korkutan olay İstanbul Güngören'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon oluşan çukura düştü.

Güngören'de yol çöktü! 2 kamyon çukura düştü, cadde araç trafiğine kapatıldı - 2. Resim

3 SAATLİK ÇALIŞMA 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından çukura düşen kamyonları kurtardı. Çöken yol trafiğe kapatılırken kamyonların kurtarılmasının ardından da trafiğe açılmadı. Yolun baştan kazılıp yeniden doldurulacağı o zamana kadar da trafiğe kapalı kalacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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