Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu

Meteoroloji, yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı. 10 il için de sarı kodlu alarm verdi. Günlerce sürecek yağışın ardından bahar mevsiminin eksini göstereceği tarih de belli oldu. İşte 9 Nisan 2025 hava durumu ve uzun vadeli meteorolojik tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 9 Nisan 2025 tarihli tahminlerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken baz bölgeler günlerce kar yağışının etkisi altında olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışlar büyük oranda sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu’da ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

SEL BASKINI VE KAR ALARMI

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari illeriyle birlikte Antalya'nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı da bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerine ise 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Ülke genelinde bir süredir etkili olan yağış ve soğuk havanın 15 Nisan sonrası etkisini kaybederek, havanın mevsim normallerine geçeceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre ay ortasından itibaren yurt genelinde sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak 7-8 derece artacak.

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, FIRTINAYA DİKKAT

Soğuk hava dalgası özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde etkisini gösterecek. Bu kesimlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.