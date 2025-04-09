Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu

Meteoroloji, yurt genelinde sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı. 10 il için de sarı kodlu alarm verdi. Günlerce sürecek yağışın ardından bahar mevsiminin eksini göstereceği tarih de belli oldu. İşte 9 Nisan 2025 hava durumu ve uzun vadeli meteorolojik tahminler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 06:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 9 Nisan 2025 tarihli tahminlerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken baz bölgeler günlerce kar yağışının etkisi altında olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor. Yağışlar büyük oranda sağanak ve yağmur şeklinde olacak. Ancak Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu’da ise yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu

SEL BASKINI VE KAR ALARMI

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari illeriyle birlikte Antalya'nın batı kesimi ve Van’ın güneyinde kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı da bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerine ise 4 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Ülke genelinde bir süredir etkili olan yağış ve soğuk havanın 15 Nisan sonrası etkisini kaybederek, havanın mevsim normallerine geçeceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre ay ortasından itibaren yurt genelinde sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak 7-8 derece artacak.

Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Günlerce kar yağacak! 10 il için sar kodlu uyarı | 9 Nisan 2025 hava durumu

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, FIRTINAYA DİKKAT

Soğuk hava dalgası özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde etkisini gösterecek. Bu kesimlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#sağanak yağış
#kar yağışı
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#sel baskını
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.