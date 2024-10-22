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Günlerdir aralıksız hapşıran Benazir Aydın ile ilgili yeni gelişme!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:19

Batman'da 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran Benazir Aydın, yarın taburcu edilecek. Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da 18 Eylül'de hapşırma nöbeti geçiren Benazir Aydın'ın durumu anlaşılamayınca daha detaylı tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Günlerce hiç aralıksız hapşıran Aydın'ı Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar inceleme altına aldı. 

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR 

20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandığı öğrenildi. Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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