Günlerdir aralıksız hapşıran Benazir Aydın ile ilgili yeni gelişme!
Batman'da 18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran Benazir Aydın, yarın taburcu edilecek. Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Batman'da 18 Eylül'de hapşırma nöbeti geçiren Benazir Aydın'ın durumu anlaşılamayınca daha detaylı tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Günlerce hiç aralıksız hapşıran Aydın'ı Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar inceleme altına aldı.
SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR
20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandığı öğrenildi. Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.