Günlerdir durmadan hapşıran Benazir Aydın'ın kabusu bitti! Sebebi ortaya çıktı

02 Ekim 2024 03:30 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 03:38

Batman'da 13 gündür aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan sevindiren haber geldi. Durmadan hapşırma atağı geçiren kadına yardım eli uzandı ve iyileşti. Genç kadının yaşadığı durumla ilgili de uzmanlardan açıklama geldi. İyileşen Benazir Aydın hapşırmadan konuşarak açıklama yapabildi. İşte detaylar...

Batman​'da Benazir Aydın isimli kadının hapşırma krizi anları sosyal medyada dikkat çekti. 13 gündür hapşırdığı için artık günlük işlerini yapamayan ve uyuyamayan kadına yardım eli uzandı. İyileşen kadın hastanede ilk açıklamasını yaptı.

HAPŞIRAN KADINA YARDIM ELİ

Durmadan hapşıran kadın defalarca hastaneye başvurmasına rağmen iddiasına göre sadece bir serum verilerek geri döndürülmüştü. İki çocuğu bulunan 24 yaşındaki genç kadına iş insanı Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan yardım etti. Tedavi gören kadının hapşırmadan konuşabildiği o anları sosyal medyada paylaşıldı.

SEBEBİ ENFEKSİYON SONRASI NÖROLOJİK SENDROM

Nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmadan hapşırma hastalığının enfeksiyon sonrası gelişebildiğini ve çok nadir olduğunu söyledi. Sarıkaya bunun öğretici bir vaka olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'na da şu sözlerle çağrı yaptı: "Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’de gelişmişti. Ona PANDAS tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu."