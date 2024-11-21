Günlerdir her yerde aranan imamın esrarengiz ölümü! Cansız bedeni Hollanda'da nehir kıyısına vurdu

21 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:44

Almanya'nın Duisburg şehrinde kaybolan imam Fatih Eryılmaz'ın cansız bedeni Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu. Eryılmaz'ın son olarak sabah namazı öncesinde cemaat tarafından görüldüğü öğrenildi

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan beri her yerde aranıyordu. Sabah namazı öncesi cemaatin gördüğü imam, o günden sonra adeta sırra kadem bastı.

Günlerdir tek bir izin bile bulunamadığı Eryılmaz'ın cansız bedeni güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu Hollanda​'da Ren Nehri'nde bulundu. Eryılmaz'ın cenazesine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Eryılmaz'ın bulunmasının ardından Duisburg Reinhausen Eyüp Sultan Camii'ne giderek, aileye ve cami yönetimine taziye dileklerini sundu.

SON OLARAK CEMAAT GÖRMÜŞ

Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti. Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.