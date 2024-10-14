Günlerdir her yerde aranıyordu! Yaşlı adamın cansız bedeni yol kenarında bulundu

14 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:59

Bursa'nın Karacabey ilçesinde günlerdir aranan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni yol kenarında bulundu. Yaşlı adamın trafik kazasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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Karacabey​'in Ovaesemen Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Son olarak köy bakkalının güvenlik kamerasına yansıyan yaşlı adam günlerdir her yerde aranıyordu.

YOL KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eroğlu'nun yakınlarının kayıp​ başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri arama çalışmaları başlattı. Toplam 54 kişilik ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpekle Ovaesemen Mahallesi'nde bir hafta boyunca yaşlı adamı aradı.

Sabaha karşı Karacabey yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, hareketsiz yatan kişinin bir haftadır aranan Nur Cemil Eroğlu olduğunu belirledi. Yaşlı adamın trafik kazası​ neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.