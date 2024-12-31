Günlük kiralık ev vurgunu! Yılbaşı öncesi piyasa çıldırdı

31 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:50

Günlük kiralık ev ve oda kiralamaları yılbaşında oteller dolunca adeta patladı. Sosyal medyada binlerce ilan türerken otelciler duruma tepkili: Günlük kiralamaya sosyal medyadan yasak getirilmeli!

Yılbaşında otellerin doluluk oranları zirveye ulaşınca, kaçak günlük kiralık ev ilanlarında yeniden patlama yaşandı. Sosyal medya platformlarını kullanarak denetimlerden sıyrılan fırsatçılar, binlerce evi kiralama için paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl günlük kiralık evlere yönelik getirilen düzenlemelerle birlikte, bu evlerin sayısı 70 binden 30 bine kadar düşmüştü. Ancak, özellikle yılbaşı, resmî tatiller ve yaz dönemlerinde, kaçak kiralama faaliyetleri yeniden artış gösteriyor.

SOSYAL MEDYA DENETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Türkiye​ gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Kaçak kiralamalar genellikle Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden yürütüldüğü için, denetimlerin yapılması zorlaşıyor. Şikâyetlerin az olduğu müstakil evler ve çok daireli siteler de bu iş için sıklıkla kullanılıyor. Bugüne kadar binlerce eve ceza kesilmiş olsa da, mevcut takip yöntemlerinin yetersizliği dikkat çekiyor.

OTELCİLER İSYANDA

İstanbul​ Bakırköy’de otel işletmecisi Burak Taşçıoğlu, denetimlerin eski sıklığında yapılmamasından dolayı kaçak kiralama işlemlerinin arttığını belirtiyor. Taşçıoğlu, “Günlük kiralama yapan sosyal medya hesaplarına cezai yaptırımlar uygulanmalı ve bu hesaplar kapatılmalı. Bu kişiler ne vergi ödüyor ne de kayıt altındalar. Bırakın günlük kiralamayı saatlik ev kiralıyorlar. Yılbaşında 1 gecelik günlük kiralık evin fi yatı 3 bin lirayı buluyor. Otellerde yer olmadığı için insanlar buraları tercih ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

1 MİLYON LİRALIK CEZA DA CAYDIRMADI

Turizm amaçlı kiralama yapmak isteyenler için bakanlıktan ‘Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi’ alınması zorunlu. Belge olmadan yapılan kiralamalarda, her bir konut için 100 bin liradan başlayıp, tekrar eden ihlallerde 1 milyon liraya kadar varan cezalar uygulanıyor.

Kaçak kiralama faaliyetlerinin denetimi için daha sıkı önlemler alınması gerektiği çağrısı, yılbaşı öncesi otelcilerden ve yetkililerden gelmeye devam ediyor.