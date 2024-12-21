Günlük yevmiye 1750 TL'ye kadar çıktı! Deprem kenti Hatay'da çalışacak işçi bulunamıyor

21 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 10:00

Hatay’da asrın felaketinin ardından yevmiyeler 1750 TL’yi bulmasına rağmen inşaat sektöründe çalışacak vasıflı ya da vasıfsız eleman bulma konusunda sorun yaşanıyor. Usta Ahmet Turunç, "Tek başımıza hem ustayız, hem işçiyiz artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Depremde vefat eden arkadaşlarımız oldu, sağ kalanlar da buradan göçtü" ifadelerini kullandı.

Günlük bin lira yevmiyesi var, çalışacak işçi yok! Sadece eş dost gidip çalışıyor

Günlük bin lira yevmiyesi var, çalışacak işçi yok! Sadece eş dost gidip çalışıyor

Günlük yevmiye bin TL oldu! Çalışacak işçi bulunmuyor

Günlük yevmiye bin TL oldu! Çalışacak işçi bulunmuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da kentin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başladı ve sürüyor. Binlerce konutun inşasının devam ettiği kentte inşaat sektörü en popüler meslek konumuna geldi.

İş yoğunluğunun yaşandığı kentte işçilerin yevmiyeleri 2 bin TL'ye yaklaşmış durumda.

"ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ"

Depremin ilk zamanlarına oranla iş yoğunluğunun azaldığı kentte kalıpçı ustası olarak çalışan Ahmet Turunç, zor şartlarda çalıştıklarını ifade ederek bin 750 TL yevmiye aldığını söyledi.

"HATAY İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hatay'ın inşası için soğuk havada zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Ahmet Turunç, “Depremde derin yaralar aldık. Bu yüzden yevmiyelere pek bakmıyoruz. Eğer bakmış olsaydık gidip yurt dışında çalışırdım. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Biz burada kalıpçı olarak çalışıyoruz.

Arkadaşlarımla birlikte bu soğukta elimizden gelen gayreti vermeye çalışıyoruz. Bizim ekip bazen 7, bazen 12 kişi oluyor. İşlere göre ekip sayısı değişiyor. İş yoğunluğu depremin ilk günlerinki gibi değil ama yine de işler oluyor" ifadelerini kullandı.