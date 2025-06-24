Gurbetçiler akın akın gelecek! Önlemler alınmaya başlandı

Haziran ayı gelmesiyle okullar tatile girdi. Avrupa’da yaşayan guerbetçiler de Türkiye’ye gelmek için hazırlıklara başladı. Haziran sonu temmuz başı sınır kapılarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte gurbetçilerin Türkiye'ye yolculuğu başladı. Asıl yoğunluğun ise temmuzun ilk haftasında yaşanması bekleniyor. Avrupa'da yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan gurbetçilerin gelişleri, temmuzun ilk haftası itibarıyla artacak.

OKULLARIN KAPANMASINI BEKLİYORLAR

Emekli olanlar ya da okul çağında çocuğu bulunmayanların bir kısmı haziran başından itibaren Türkiye’ye gelmeye başlarken, okul çağında çocuğu olanlar ise okulların tatil edilmesini bekliyor.

KAPIKULE SINIR KAPISI DOLUP TAŞACAK

Okulların tatile girmesiyle Avrupa'da yaşayan Türklerin sıla yolculuğu başlayacak. Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Avrupa’ya açılan diğer sınır kapılarında, gelecek haftadan itibaren ağustosun ikinci haftasına kadar yoğun bir geliş trafiği öngörülüyor. Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti ve Hollanda'nın güneyinde okullar temmuzun ilk haftasında tatile girecek.

ÖNLEMLER ALINMAYA BAŞLANDI

Gurbetçilerin yolcuğu öncesi önlemler de alınmaya başlandı. Edirne Valiliği koordinasyonunda ekipler, sınır kapıların yoğunluğun oluşmaması için çalışmalara başladı. Yoğunluğu en aza indirmek için kapılara ek hem gümrük hem de emniyet personeli sevk edildi.