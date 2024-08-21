Gurbetçinin istekleri sosyal medyada tepki çekti! "Devlet bize bin euro harçlık versin"

21 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:05

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 'gurbetçiler vergi versin' sözleri üzerine sinirlenen gurbetçi çektiği tepki videosunu sosyal medyada paylaştı. Türkiye'ye 7 bin euro ile geldiğini söyleyen gurbetçi, Türkiye'de tam 6 bin 400 euro harcadığını söyleyerek isteklerini bir bir sıraladı.

GURBETÇİDEN İLGİNÇ İSTEK: DEVLET BİZE HARÇLIK VERSİN

İsyan eden gurbetçi, “7 bin euroyla geldik, 6 bin 400 euroyu ülkeye bırakıp dönüyoruz. Bizim de isteklerimiz var. Otoban ve köprü parası vermek istemiyoruz. Devletimiz de bize bin euro harçlık versin. Biz Türkiye’nin bacasız fabrikasıyız. Ülkeye döviz sokuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gurbetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.