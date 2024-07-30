Gurbetçinin paylaşımı gündem oldu! '2 milyonluk aracı çöp niyetine' kullanıyorlar

30 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:19

Bir gurbetçinin çektiği video sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşe gittiği aracın videosunu çeken işçi, 'Türkiye'de 2 milyonluk aracı burada çöp niyetine kullanıyoruz" notunu düştü.

Ustasının her hafta başka bir araç aldığını söyleyen gurbetçi, Türkiye'deki değeri 2 milyon lira olan 2023 model aracı malzeme taşımak ve işe gitmek için kullandıklarını belirtti.

"JELATİNLERİNİ DAHA DÜN ÇIKARDIM"

Gurbetçi, "İşe bu araçla gidiyoruz, arkaya malzemeleri koyuyoruz. Araç daha sıfır, bebek. Jelatinlerini daha dün çıkardım. Usta haftada bir araç değiştiriyor, işe onunla gidiyoruz" dedi.