Gürbulak Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyon daha: Ülkeye 276 kilogram uyuşturucu girişi engellendi!

14 Temmuz 2024 22:05 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 22:55

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonuç veriyor. Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 186 kilogram eroin ve 90 kilogram metamfetamin cinsi olmak üzere toplam 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAŞARILI BİR OPERASYON DAHA!

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gürbulak Gümrük Kapısı’ndaki uyuşturucu operasyonuna dair paylaşım yapıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları dahilinde, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyona daha imza atıldığı belirtilen paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yaklaşık ağırlığı, 186 kilogram eroin, 90 kilogram metamfetamin, cinsi olmak üzere, toplamda 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi."

Paylaşımda, ekiplerin toplum sağlığı ve kamu düzenine kasteden uyuşturucu madde tacirlerine geçit vermediği, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini tüm ülke sınırlarında büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunun altı çizildi.

Ayrıca İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde gerçekleşen aramada, 2 kilo 136 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada motosiklet arkalığına zulalanmış halde toplam 2 kilo 136 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö., işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.