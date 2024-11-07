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Önce yumruk atıp sonra yere fırlattı! Küçük çocuğa şiddet kamerada

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 01:19 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 01:37

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şahsın küçük çocuğu yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul​'un Tuzla​ ilçesinde 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında dehşet veren bir olay gerçekleşti. Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. 

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gürültü yaptığı gerekçesiyle yumruk attığı küçük çocuğu yere fırlattı, o anlar kamerada - 1. Resim

TUTUKLANDI

Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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