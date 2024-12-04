PKK'ya 'Gürz' darbesi! Terör örgütünün inleri yerle bir edildi

04 Aralık 2024 08:00 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:10

Bakan Yerlikaya 2024 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen GÜRZ operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.

Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024​ yılında Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK​ mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen GÜRZ operasyonlarında 709 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini açıkladı

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ operasyonlarını her gün düzenlemeye devam ediyoruz.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha ediliyor."