Güvenlik görevlisini silahla rehin aldılar! 800 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Eyüpsultan’da 6 kişi güvenlik görevlisini rehin aldı. Deponun yerini göstermesini isteyen hırsızlar Korku dolu anlar yaşayan görevli inşaatta çalışan güvenlik görevlisini rehin alan 6 kişi inşaatta bulunan ve değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çaldı. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan hırsızlık olayı korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 6 hırsız şantiyeye geldi. Girdikleri şantiyede güvenlik görevlisi Feyat Emel’le karşılaşan hırsızlar bir süre Emel’i silah ile rehin alarak kendilerine deponun yerini göstermesini istedi.
800 BİN TL'LİK MALZEME ÇALDILAR
Hırsızlar görevli Emel’i de yanlarına alarak depoya doğru ilerledi. Depoda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan hırdavat malzemesini çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KORKU DOLU ANLAR YAŞAYAN GÖREVLİ "HIRSIZ VAR" DİYE BAĞIRDI
İnşaatta güvenlik görevlisi olan Feyat Emel, hırsızlarla inşaat alanında karşılaştığını ve kendisine silah dayayarak onları depoya götürmesini istediklerini belirtti. Bir kişinin sürekli yanında durduğunu ve diğerlerinin kabloları çaldığını belirten Emel, “Ben bir fırsat bulunca kaçtım ve ‘hırsız var’ diye bağırdım” dedi.