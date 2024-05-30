Güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutuldu! 

30 May 2024 23:58 - Güncelleme : 30 May 2024 23:59

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, cinayet saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde gerçekleşti.

Kimliği tespit edilemeyen, yüzleri maskeli iki kişi, boş bir arazide güvercin besleyen İsmail Geleç’e ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler, defalarca ateş ettikten sonra geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.