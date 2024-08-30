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Güzellik merkezi önünde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını bıçakladı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 11:15
Güzellik merkezi önünde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını bıçakladı

İzmir'de meydana gelen korkunç olayda Özkan Karabıyık güzellik merkezi önünde dehşet saçtı. Karabıyık, boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin arkadaşını önce bıçakladı daha sonra da aynı bıçakla intihar etti. Dehşete düşüren olayda 2 kişi hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay İzmir'de bir güzellik merkezi önünde meydana geldi. Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar bir güzellik merkezine gitti. Burada bir süre işlem yaptırdıktan sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kapıda boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaştı. İki arasında başlayan tartışma arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine büyüdü.

EŞİNİ VE EŞİNİN ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Öfkeli koca Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla önce karısı ve ardından da  arkadaşını defalarca bıçakladı. İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Güzellik merkezi önünde dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını bıçakladı - 1. Resim

EŞİNİN ARKADAŞI VE CANİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eş Esin Karabıyık ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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