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Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 21:26 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 21:30
Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Şırnak’ta bulunan Habur Gümrük Kapısı’nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı yapıldı. Olayda 3 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Gümrük Kapısı’nda günü birlik olarak Kuzey Irak’a giriş-çıkış yapan şahıslar tarafından Gümrük Muhafaza memurlarına saldırıda bulunuldu. Saldırıda memurlar yaralandı.

YUMRUK SONRASI ARBEDE!

Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sularında günü birlik olarak Habur Sınır Kapısı üzerinden giriş-çıkış yapan şahıslar tarafından, gümrük kapısında görevli olan E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar ile M.B., K.O., M.B, Y.B. ve S.B. isimli şahıslar arasında tünel yolcu Xray bölümünde görevli memure görevini yaptırmamaları sonucu arbede çıktı. Bagaj Xray bölümünde görevli muhafaza memuru E.B.’ye yumruk atılmasına müteakip arbede çıktı.

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var! - 1. Resim

5 GÖZALTI

B.B. isimli muhafaza memuru da darp edilirken, M.B. isimli şahıs kontrol noktasında M.S isimli memura saldırdı. Söz konusu 5 şahıs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelince gözaltına alınarak Müdürlük binasına götürüldü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

B.B isimli muhafaza memuru aldığı darbeler sonucu fenalaşınca ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen olayın ardından, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak; M.B, K.O, M.B, Y.B ve S.B isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında resmi işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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