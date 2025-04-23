Hac ibadeti için hazırlananlar dikkat! Vizesiz gidenler hayati risk altında

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 yılı hac organizasyonu için çalışmaların 2024 yılı ağustos ayında başlatıldığını açıkladı. İlk kez hacca gitmek isteyenlerin kayıtlarının alındığını, kura yöntemiyle hacı adaylarının belirlendiğini ve bu kişilere rehberlik edecek kafile görevlilerinin de tespit edildiğini belirten Bircan, hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

İLK HAC KAFİLESİ 29 NİSAN’DA UĞURLANACAK

İlk hac kafilesinin 29 Nisan’da İstanbul’dan yola çıkacağını duyuran Bircan, hacı adaylarının ibadete manevi ve fiziki anlamda hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de olduğu gibi Suudi Arabistan’da da hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Bircan, "Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret yapacağı kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat'taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır." dedi.

“HAC VİZESİ OLMAYANLARIN ARAFAT’A ÇIKMASI ENGELLENECEK”

Haccın belirli zaman ve mekânda yapılması gereken bir ibadet olduğunu hatırlatan Bircan, tüm Müslümanların aynı anda hac yapmasının fiziken mümkün olmadığını ifade etti. "Kabe'de tavaf yapılacak yer belli. Arafat Meydanı denilen yer sınırlı. Zaten bunun sınırını Peygamber Efendimiz çizmiştir. Dolayısıyla bu alanlar kısıtlı olduğu için dünyadaki Müslümanların talepleri için kota belirleniyor. Tüm ülkelere Müslüman nüfuslarının binde bir oranında kota veriliyor. Bunun aşılması da asla istenmiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene de Başkanlığımıza ve devletimizin ilgili yerlerine gerekli yazıları gönderdi. Yazıya göre, hac vizesi olmayan hiç kimsenin hacca gitmesine izin verilmeyecek. Bunun için önlemler alındı. Suudi Arabistan makamları geçen sene olduğu gibi bu sene de hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkmasını engelleyecek." şeklinde konuştu.

“HAC VİZESİ OLMAYANLAR SINIR DIŞI EDİLECEK”

Geçmiş yıllarda ticari, seyahat ve umre vizeleriyle kutsal topraklara giderek hac yapmaya çalışan kişilerin mağduriyet yaşadığını dile getiren Bircan, "Bu çerçevede Hac ve Umre Bakanlığı umre vizelerini 1 Nisan'dan itibaren askıya aldı. Umre vizesi alanların ülkeye girişlerini 14 Nisan'dan itibaren yasakladı. Umre vizesiyle gelenlerin 28 Nisan'dan sonra kalmasını istemiyorlar. Seyahat vizesi alanların da 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında Mekke'de olmalarına izin verilmiyor. Bu konuda ağır yaptırımlar oluyor. Sınır dışı işlemler ile maddi yaptırımlar uygulanıyor." bilgisini verdi.

VİZESİZ GİDENLER ÖLÜM RİSKİ ALTINDA

Ramazan ayında Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından yapılan uyarıyı da hatırlatan Bircan, "Vatandaşlarımızın hac vizesi olmadan oraya gitmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşayacaklarını izah ettik. Böyle gidildiği takdirde Arafat'a gidecek otobüslerin ve çadırların olmaması sebebiyle sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu bir ortamda ölümler olabiliyor. Onun için vatandaşlarımıza resmi kanallarla başvurusunu yapıp kurada ismi çıktığı takdirde kayıtlarını yaparak hacca gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.