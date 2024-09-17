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Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:14
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş​, başkanlığın 2025 yılı hac​ organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme​ işlemlerinin vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı - 1. Resim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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