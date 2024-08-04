Hac ön kayıtları yarın başlıyor

04 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:29

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.

İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.