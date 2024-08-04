Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:29
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yarın başlıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.
İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.
Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.
Kaynak: tgrthaber.com