Hac vizesi dışında gidenlerden haber alınamıyor! Aileler için açıklama geldi

18 Haziran 2024 19:24 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 19:25

Hac vizesi dışında Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için ihbar hattı açıldı.

Cidde Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, son günlerde bazı vatandaşların hac vizesi dışında çeşitli yollarla Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamadıkları yönünde başvuruların alındığı belirtildi.

"Söz konusu taleplere anlık müdahale edilebilmesi amacıyla 7/24 aktif olacak telefon destek hattı açılmıştır. Yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımızın 00966 53 512 4702 hattını arayabilirler." ifadelerine yer verilen açıklamada, hattın aynı zamanda WhatsApp hattı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BİR VATANDAŞIMIZI BİLE ŞİKAYET ETMEDİK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik." dedi.

Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı.

Bu sıkıntıları sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de yaşadığını aktaran Erbaş, "Suudi Arabistan geçen sene yaşanan bu sıkıntının ardından 2023 yılı haccının hemen ardından çeşitli ülkelere, hac vizesi sahipleri dışındakilerin hacdan 15 gün önce ve 15 gün sonrayı içine alan sürede Mekke'de bulunmasını yasakladığına dair yazıları gönderdi." diye konuştu.