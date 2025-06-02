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 | Banu İriç

Hacda sıkı denetim: On binlerce kişi Mekke’ye alınmadı

Hac ibadeti döneminin başlamasıyla Suudi Arabistan’dan çarpıcı rakamlar paylaşıldı. Yetkililer, izinsiz şekilde Mekke’ye girmeye çalışan on binlerce kişiyi geri çevirdiklerini açıkladı. Sıkı güvenlik önlemleri kapsamında sahte organizasyonlar, yasa dışı taşıyıcılar ve izinsiz araçlar da tek tek tespit edildi.

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Hacda sıkı denetim: On binlerce kişi Mekke’ye alınmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 05:18
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 05:18

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, izinsiz hac girişimlerine karşı yürüttüğü kapsamlı denetimlerde 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Mekke’den geri gönderildiğini duyurdu.

Hacda sıkı denetim: On binlerce kişi Mekke’ye alınmadı

Resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de düzenlediği basın toplantısında alınan önlemleri ve tespit edilen ihlalleri kamuoyuyla paylaştı. Bassami, oturum izni olsa da hac izni bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme’ye girişine izin verilmediğini, 75 bin 943 kişinin ise kuralları ihlal ettikleri için sınır dışı edildiğini açıkladı.

Denetimler kapsamında ayrıca 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıma faaliyeti ve 109 binden fazla izinsiz aracın da tespit edildiği bildirildi.

Hacda sıkı denetim: On binlerce kişi Mekke’ye alınmadı

YÜKSEK GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ DEVREDE

Yetkililer, bu yılki hac sürecinde güvenliği sağlamak amacıyla ileri teknolojilerin devreye alındığını belirtti. Devlet Güvenliği Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Muhammed el-Umri, kutsal bölgelere izinsiz girişlerin engellenmesi ve kalabalık yönetiminin sağlıklı yürütülmesi için sahada özel planlamalar yapıldığını söyledi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Hamud el-Ferc ise bu yıl ilk kez yangınla mücadele ve kurtarma operasyonlarında “Sakr (Şahin)” adlı özel dronların kullanılacağını duyurdu.

Hacda sıkı denetim: On binlerce kişi Mekke’ye alınmadı

1,5 MİLYONA YAKIN HACI ADAYI ÜLKEYE ULAŞTI

Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba da 2025 hac sezonu öncesinde yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini geçtiğini açıkladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Kral Selman’ın özel misafir programı kapsamında Filistinli şehit yakınları, esirler ve yaralıların da bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesini Batı Şeria’dan kabul etti. Program kapsamında toplamda 1000 Filistinli hacı adayı kutsal topraklarda ağırlanacak.

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