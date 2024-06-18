Hacer'i 120 bıçak darbesiyle katletmişti 15 yaşındaki katilin son mesajı ortaya çıktı

18 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:31

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. 15 yaşındaki çocuk, yine kendi yaşındaki eski sevgilisi Hacer Çağla Çetinalp’i 120 bıçak darbesiyle öldürdü.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer'e katilin gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, katil U.E.Y.'nin genç kıza "Ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim." dediği öğrenildi.

Hacer Çağla bir yıl görüştüğü ve olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski sevgili U.E.Y. ile cinayetten önce aralarında geçen bu konuşmaları Instagram hesabından bir arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda dile getirdi.

BABASIYLA KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Olaydan sonra gözaltına alınan ve savcılıktan serbest kalan baba İ.U.Ç. ile kızı arasında cinayetten saatler önce WhatsApp üzerinden yapılan son yazışmalar da ortaya çıktı.





Yazışmalarda Hacer Çağla'nın babasına "Cumartesi günü bize gelmek ve konuşmak istiyormuş." dediği, İ.U.Ç.'nin ise "Bana getir bu eve. Annene gitmez. Annen onu eve almaz." diye cevap verdiği görüldü.

Hacer Çağla'nın "Anneme söylemeyeceğim. Umut geldiğinde öğrenecek." ifadesine baba İ.U.Ç.'nin "Kapıdan almazsa ne yapacaksın?" dedi. İ.U.Ç.'nin daha sonra "Yemezse bana getir. Bekleyeceğim. Onunla konuşmak istiyorum. Şu Artvin meselesini babam soruyor de. Benim için önemli. Çocuğu seviyorum. Dönecek mi?" şeklinde, Hacer Çağla'nın ise "Artvin'e gidip bir daha geri dönmeyecekmiş." diye yazması dikkat çekti.