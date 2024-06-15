Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

15 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:54

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'ta çıktı.

HACILAR ARAFA'TA ÇIKTI!

Haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu.

MANEVİ BULUŞMANIN KARELERİ MEST ETTİ

Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.