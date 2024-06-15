Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:54
Hacılar Arafa&#039;ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

2 milyondan fazla vatandaş, Suudi Arabistan'da bulunan Arafata çıktı. Yoğunluk yaşanan Arafat'tan yayınlanan kareler mest etti.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları kafileler halinde, Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'ta çıktı.

HACILAR ARAFA'TA ÇIKTI! 

Haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu.

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 1. Resim

MANEVİ BULUŞMANIN KARELERİ MEST ETTİ

Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. 

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 2. Resim

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 3. Resim

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 4. Resim

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 5. Resim

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...