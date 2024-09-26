Hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

26 Eylül 2024 03:48 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 03:56

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Son dakika | İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anı kamerada

Son dakika | İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anı kamerada

Sabah saatlerinde Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde trafik kazası​ meydana geldi. Cahit Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Cahit Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım ve B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Cahit Yıldırım ve Tuğba Yıldırım ile hafif yaralı B.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tuğba Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.