Hafif ticari araçla çarpışan otomobil çukura düştü: 5 yaralı

18 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 03:54

Kütahya'dan acı haber! İki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

Kütahya'dan acı haber! İki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın kent merkezi Halil Rıfat Paşa köprülü kavşağında kaza meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre A.K. idaresinde ki hafif ticari araç ile M.K. yönetiminde ki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına açılan çukuru düştü. Kazada araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.