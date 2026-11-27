Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin cenazesi, İstanbul Fatih Camii'nde defnedildi. Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin cenaze törenine Cumhurbşkanı Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak anılan, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Hafız Ali Kemal Hut Efendi'nin cenazesindeki kalabalık dikkat çekerken hayatı merak konusu oldu. Peki Hafız Ali Kemal Hut Efendi kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, biyografisi...

HAFIZ ALİ KEMAL HUT EFENDİ KİMDİR?

Kafkas Cephesi gazisi bir babanın en küçük çocuğu olarak 1934’te Rize’nin Sütlüce köyünde doğan Ali Kemal Hut, asımpaşalı Kemal Efendi olarak tananıyordu. ur’ân eğitimine erken yaşlarda başladı. “Muhacir Hoca” olarak anılan Mecid Efendi’nin yanında sürdürdüğü derslerin ardından 1949’da, on beş yaşındayken hâfız oldu.

1950-1951 döneminde Rize Orta Camii İmam Hatibi Alâuddin Efendi’den tâlim dersleri alan Kemal Efendi, eğitimini daha ileri taşımak için İstanbul’a geçti. 1951’in sonlarına doğru Karaköy Yeraltı Camii İmam Hatibi Reîsülkurrâ Üsküdarlı Hâfız Ali Efendi’nin tecvid halkasına katıldı.

Dönemin önde gelen kıraat hocalarından Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Hâfız Hasan Akkuş Efendi ile Osmanlı döneminden yetişmiş müderrislerden Enderûnî Hâfız İsmail Efendi’den Âsım kıraatini öğrendi; Kesik Bacak İsmail Efendi’den de tâlim ve tashîh-i hurûf dersleri gördü.

1954’te Yavuz Sultan Selim Camii Baş İmam Hatibi Reîsülkurrâ Varnalı Ahmed Hamdi Yavuz Efendi’den aşere ve takrib icâzeti alan Ali Kemal Hut, 1957-1959 yılları arasında Rize Vaizi Ali Haydar Sadıkoğlu Efendi’den Arapça dersleri aldı. İslâmî ilimlerdeki birikimiyle Osmanlı’dan aktarılan kıraat ve ilim geleneğinin Cumhuriyet dönemindeki önemli taşıyıcılarından biri olarak öne çıktı.

İmamlık vazifesine Yavuz Sultan Selim Camii’nde başlayan Kemal Efendi, daha sonra Büyük Piyale Paşa Camii’nde ve Kasımpaşa Cami-i Kebîr’de hizmet etti. Kasımpaşa’daki uzun yıllara dayanan hizmetleriyle semtin manevi hayatında müstesna bir yer edindi. İmamlık vazifesinin yanı sıra yüzlerce hâfız yetiştirerek Kur’ân-ı Kerîm’in sahih kıraat üzere nesilden nesile aktarılmasına hizmet etti.

Emekliye ayrıldıktan sonra da tedris faaliyetlerini bırakmayan Kemal Efendi, ilerleyen yaşına rağmen talebelerine ders vermeyi sürdürdü. Yetiştirdiği talebeler arasında ilim, siyaset ve akademi dünyasından pek çok isim bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gençlik yıllarında kendisinden Kur’ân-ı Kerîm dersleri aldı.