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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:45

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

Sosyal medyada icazet töreninde yer alan hafız öğrencilere küstah sözler sarf eden kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen olduğu iddia edilen şahıs hakkında ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da inceleme başlatıldığı belirtilirken, tepkilerin ardından hesabını kısıtlayan sosyal medya kullanıcısının daha önce de benzer paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:45

Zülbiye isimli ve öğretmen olduğu öne sürülen sosyal medya kullanıcısı, Batman'da 57 kız öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Batman'da düzenlenen hafızlık icazet törenine yönelik hakaret ve aşağılama içeren sosyal medya yorumları yaptığı belirtilen ve öğretmen olduğu öne sürülen Zülbiye isimli kullanıcı hakkında MEB inceleme başlatırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.
Öğretmen olduğu öne sürülen şahıs, Batman'daki 57 kız öğrencinin hafızlık icazet töreni fotoğrafının altına hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yaptı.
Gelen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri tarafından şahıs hakkında inceleme başlatıldı.
Avukat Yunus Arı, dini değerleri aşağılama suçu gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Söz konusu kullanıcının Diyarbakır'daki bir tören paylaşımına tepki gösterdiği, başka bir hafızlık töreni için 'sömürge ve mandayı savunan tipler' ve bir paylaşıma da 'kahrolsun şeriat' yazdığı tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

Büyük tepkiye yol açan hareketin ardından MEB yetkililerince inceleme başlatılırken, Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

TEPKİ ÇEKEN YORUMLARI İLK DEĞİL

Öte yandan, kullanıcının başka paylaşımların altına da skandal yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da tesettüre girdiği için tören düzenlenen kız çocuklarının paylaşımına tepki gösteren şahsın, bir başka hafızlık töreni için "sömürge ve mandayı savunan tipler", ayrıca bir paylaşımın altına da "kahrolsun şeriat" yazdığı görüldü.

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Avukat Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı

"Batman'da 57 hafız kız öğrencimizin icazet töreninde Zülbiye öğretmen diye bir kişi, paylaşımın altına onlara yönelik kabul edilemez ifadeler kullanıyor ve bu şekilde bir paylaşımda bulunuyor. Ben de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında dini değerleri aşağılama suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğim. Bu öğretmen nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmüş bir öğrenci ve aile varsa benimle iletişime geçebilir."

Hafız öğrencilere küstah sözler: Suç duyurusunda bulunuldu, MEB inceleme başlattı
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