Hafriyat kamyonu, aracı metrelerce sürükledi: Korkutan anlar kamarada
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun, aracı sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada kimse yara almadı.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, trafikte seyreden hafriyat kamyonu dehşet saçtı. Sola manevra yapan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada kimse yara almazken, yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı.
"HER GÜN KAZA OLUYOR"
Kazayı gören Taha Yeşil, “Hafriyat kamyonundan kaynaklanan bir kazaydı. Bu yol artık hafriyat kamyonunu taşımıyor. Otomobil park halinde çıkarken kamyonun kör noktasına denk geliyor. Kamyon da arkadan otomobile çarpıyor. Her gün kaza oluyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kamyon otomobili sürükledi” ifadelerini kullandı.