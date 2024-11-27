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Hafriyat kamyonu, aracı metrelerce sürükledi: Korkutan anlar kamarada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:36
Hafriyat kamyonu, aracı metrelerce sürükledi: Korkutan anlar kamarada

 Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun, aracı sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada kimse yara almadı.

Antakya​ ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, trafikte seyreden hafriyat kamyonu​ dehşet saçtı. Sola manevra yapan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada kimse yara almazken, yürekleri ağza getiren anlar kameraya yansıdı. 

"HER GÜN KAZA​ OLUYOR"

Kazayı gören Taha Yeşil, “Hafriyat kamyonundan kaynaklanan bir kazaydı. Bu yol artık hafriyat kamyonunu taşımıyor. Otomobil​ park halinde çıkarken kamyonun kör noktasına denk geliyor. Kamyon da arkadan otomobile çarpıyor. Her gün kaza oluyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kamyon otomobili sürükledi” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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